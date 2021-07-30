Арбитражный суд Москвы запретил работу платежного сервиса Samsung Pay и ввоз устройств с его поддержкой в Россию

Швейцарская компания «Сквин СА», чей иск суд удовлетворил, указывала, что технология бесконтактной оплаты через мобильный телефон описана в ее патенте, заявка о регистрации которого была подана в России в 2013 году.

Как пишет газета «Коммерсантъ», о самой фирме ничего неизвестно. Арбитражный суд Москвы, ссылаясь на экспертные заключения, установил, что в работе Samsung Pay действительно используется технологии патента швейцарской компании. Запрет на ее использование в платежной системе в силу еще не вступил.

У Samsung Electronics есть 30 дней для обжалования решения суда. В самой компании «Коммерсанту» рассказали, что пока изучают документы и не планируют никаких изменений в своей оперативной деятельности. Эксперты в комментарии изданию заявили, что Samsung нужно оспаривать патент. Среди причин они называют то, что пока он действует под угрозу запрета попадают также сервисы Apple Pay и Google Pay.

По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян, Apple Pay – 30%, Samsung Pay – 17%.