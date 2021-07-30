Израиль начинает вакцинировать от коронавируса третьей дозой препарата

Об этом объявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«Борьба с коронавирусом – это глобальное усилие, и жизненно важно, чтобы мы делились информацией друг с другом. Поэтому я хотел бы вам сообщить, что комитет экспертов минздрава Израиля официально одобрил рекомендацию о введении третьей дозы вакцины для граждан страны старше 60 лет. Это решение было основано на значительных исследованиях и анализе, а также риска волны дельта-варианта коронавируса. Израиль уже вакцинировал 2000 человек с подавленным иммунитетом третьей дозой без серьёзных побочных эффектов. И сейчас мы проводим национальную кампанию по третьей дозе прививки.», заявил премьер-министр.

Третью дозу вакцины будут вводить тем гражданам Израиля, кто получил вторую не позднее пяти месяцев назад.