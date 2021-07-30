Противоречивая информация поступает о причинах переноса полета американского космического корабля Starliner к МКС

Представитель NASA сказал, что решение было принято из-за инцидента с российским модулем «Наука».

Однако источники в Роскосмосе это отрицают. Собеседник агентства РИА сказал, что старт отложен из-за неготовности корабля, а источник агентства ТАСС утверждает, что запуск могли перенести из-за погодных условий.

Starliner является проектом корпорации «Боинг». Свой первый полет он совершил в декабре 2019-го года. Тогда директор NASA Джим Брайденстайн признал испытания частично успешными.

Космический модуль «Наука» пристыковался к МКС накануне. Спустя несколько часов на нем внезапно включились двигатели. МКС развернуло на 45 градусов. Для восстановления положения станции потребовалось запускать двигатели с модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».

