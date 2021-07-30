Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в общественных местах

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.

В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.