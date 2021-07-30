«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.
В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений.
Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в общественных местах
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.