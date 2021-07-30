Власти Санкт-Петербурга разрешили возобновить работу аттракционам и зонам общепита в торговых центрах

Запрет отменят со следующей недели, однако всем компаниям, которые задействованы в этом бизнесе, необходимо будет вакцинировать своих сотрудников.

Все без исключения работники должны получить хотя бы один компонент препарата от коронавируса, либо у них должна быть справка о том, что они переболели.

К 1-му сентября работники предприятий общепита и аттракционов должны получить второй компонент вакцины, — пишет интернет-издание «Фонтанка». В городе будет по-прежнему действовать запрет на проведение мероприятий численностью более 75-ти человек.