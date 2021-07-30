Британские военные считают деятельность России и Китая в космосе угрозой для безопасности страны

Москва и Пекин проводят сомнительные операции, в том числе осуществляют полеты своих спутников в непосредственной близости от других, — сказали газете The Daily Telegraph в командовании ВВС Соединенного королевства. Там предположили, что обе страны занимаются разведкой, так как есть основания полагать, что будущие конфликты будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве, — пишет газета.

Более того, настаивают британские военные, Россия за последний год разместила на орбите целый ряд спутников, которые имеют характеристики оружия.