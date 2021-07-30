Американское аэрокосмическое агентство отложило запуск космического корабля Starliner к МКС

Старт перенесли из-за инцидента с модулем «Наука», — сказал представитель NASA. В свою очередь, источник агентства РИА Новости в космической отрасли утверждает, что пуск был отложен из-за неготовности самого корабля.

После того, как модуль «Наука» пристыковался к станции, произошло незапланированное включение двигателей. МКС развернуло на 45 градусов. Для стабилизации положения задействовали двигатели модуля «Звезда» с грузового корабля «Прогресс».

В Роскосмосе заверили, что инцидент не угрожает безопасности экипажа.

«Роскосмос» не планирует создавать с комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал РИА источник в ракетно-космической отрасли.