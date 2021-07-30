В ангарской колонии №2 нашли мертвого осужденного

Как пишет интернет-издание «Медиазона», по предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Уже двое заключенных ангарской колонии, это учреждение строгого режима для лиц, впервые осуждённых за тяжкие преступления, погибли в течение недели. По одной из смертей ФСИН объявила проверку.

Собеседник издания «Тайга-Инфо», знакомый с ситуацией, уверяет, что гибель людей не была связана с действиями сотрудников колонии. Согласно официальному релизу тюремного ведомства, накануне в помещении отряда на спальном месте был обнаружен осужденный без признаков жизни, реанимационные мероприятия результатов не дали. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность, признаков насильственной смерти не выявлено.

О случившемся проинформированы МВД и прокуратура. Неделей ранее стало известно о смерти другого осужденного – он мог быть ранен во время конфликта. Здесь объявлена проверка, о ее результатах не сообщалось. Этому предшествовала акция заключенных — 1 июля стало известно, что четыре десятка человек в ИК-2 объявили голодовку в знак протеста против жесткого режима в учреждении. Один из них мог зашить себе рот.

Во ФСИН сначала отрицали голодовку, но затем были вынуждены признать произошедшее. Свою проверку по факту голодовки проводила прокуратура Иркутской области.

Чуть более года назад в другой ангарской колонии – ИК-15 заключенные устроили массовую акцию протеста против насилия со стороны тюремной администрации и надзирателей. Тогда глава ФСИН Александр Калашников говорил о 75 потерпевших, было возбуждено несколько уголовных дел.