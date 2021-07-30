Полиция Гонконга ищет тех, кто освистал гимн Китая в торговом центре

Инцидент произошел в тот момент, когда на большом экране показывали состязания токийской Олимпиады.

Сотни горожан собрались посмотреть выступление гонконгского спортсмена, который стал чемпионом по фехтованию на рапирах. Как пишет газета South China Morning Post, во время награждения, когда исполнялся гимн Китая, некоторые зрители начали шуметь, слышались крики «Мы гонконгцы», а один из присутствовавших начал размахивать флагом автономии времен британского правления.

Фигурантам этого дела может грозить обвинение не только за нарушение закона о гимне, но и недавно принятого Пекином закона о национальной безопасности.