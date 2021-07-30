В Башкирии эвакуировали жителей дома из-за взрыва самогонного аппарата

По данным МЧС, пострадали не менее двух человек, один из них получил сильные ожоги. В квартире, где произошёл взрыв, как передает агентство «Интерфакс», повреждены двери, оконная рама, осыпалась штукатурка. Пожара не было. Всего в пункт временного размещения эвакуировали 30 человек.