Российские космонавты на МКС могут перейти на американскую часть станции из-за проблем с модулем «Наука»

Специалистам необходимо привести топливную систему аппарата в безопасное состояние, — передает агентство РИА.

Модуль состыковался с МКС накануне, а уже через три часа на нем самопроизвольно включились двигатели. Станцию развернуло на 45 градусов. Для того, чтобы вернуть ее в нужное положение в пространстве, пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

Тем временем, в Американском аэрокосмическом агентстве сказали, что это далеко не первый подобный случай на станции. В Роскосмосе заверили, что опасности для экипажа нет.