Новая Зеландия, Ирландия и Тасмания признаны лучшими местами на Земле для выживания в условиях апокалипсиса

Таковы результаты междисциплинарного исследования ученых из Раскинского университета в Великобритании, о котором пишет газета Times.

В нем пытались смоделировать такие ситуации как глобальный военный конфликт, катастрофические природные явления, разрушительную пандемию, экономический и миграционный кризис небывалых масштабов, или их комбинацию.

В итоге авторы пришли к выводу, что для наиболее стабильного продолжения жизнедеятельности в таком случае лучше всего находиться на острове в умеренных широтах. Изоляция от остальной суши дает дополнительную защиту, а геотермальные источники энергии (как в Новой Зеландии) – возможности для сельского хозяйства и обогрева жилищ.