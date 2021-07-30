Серебряные призеры Олимпиады из Грузии были замечены на токийской башне в компании членов грузинской делегации

Серебряные призеры Олимпиады из Грузии были замечены на токийской башне в компании еще трех членов грузинской делегации, одетые в олимпийскую форму – их засняли другие посетители.

Гостям Олимпиады строго запрещено выходить в город из олимпийской деревни из-за коронавируса. Пользователи японских соцсетей жестко раскритиковали грузинских спортсменов, назвав их поступок безответственным – а в оргкомитете пока отказываются комментировать.

Несколько часов назад стало известно, что власти Токио продлевают режим ЧС, действующий до 12-го августа до конца месяца. Более того, он распространится еще на несколько японских префектур. В четверг в Японии зафиксировали очередной максимум заражений — почти 11000 случаев.