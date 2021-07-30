В военном суде в Москве продолжатся прения по делу жительницы столицы, которую обвиняют в вербовке людей в Сирию. По версии следствия, 24-летняя Аниса Арабиева пыталась убедить присоединиться к террористам свою подругу.

Преследовать Арабиеву начали в ноябре прошлого года, хотя само дело касается событий 6-летней давности. По данным правозащитного центра «Мемориал», москвичка рассказывала своей подруге из Сургута об идеологии террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра», которые запрещены в России. Следствие утверждает, что Арабиева также имела контакты с людьми, которые занимались переброской потенциальных боевиков и их жен в Сирию.

Сама москвичка уверяет, что на фоне тяжелой жизненной ситуации действительно заинтересовалась исламом и узнала о его радикальных формах, однако никогда не призывала никого примкнуть к террористам. Хотя подсудимая и признала, что скидывала несколько видеозаписей своей подруге из закрытых чатов о жизни в Сирии. По утверждениям Арабиевой – до смены имени она была Анной Молчановой – она признала свою ошибку почти сразу, когда узнала о зверствах боевиков. К неприятию терроризма, по ее словам, пришла и подруга, которая отказалась ехать в Сирию.

6 лет назад обеих вызывали на допросы, однако отпустили без возбуждения дела. Теперь Арабиевой грозит 6 лет заключения.

Правозащитный центр «Мемориал», сообщивший о деле Арабиевой, российские власти считают иностранным агентом.