КПРФ намерена провести по всей России пикеты в поддержку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина

Представители КПРФ намерены провести по всей России пикеты в поддержку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, которого ЦИК исключил из федерального списка партии на выборах в Госдуму. Акции планируется провести 30-го и 31-го июля, а также 1-го августа.

Лидер партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС потребовал от президента Путина проведения честных выборов.

Помимо этого, КПРФ планирует подать заявки на митинги 14 и 19 августа и на 1 сентября. Коммунисты намерены добиваться восстановления Грудинина в списке.