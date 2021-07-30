Из-за лесных пожаров на юге Турции было объявлено о частичной эвакуации туристов из некоторых отелей. В курортных зонах, располагающихся в непосредственной близости к местам возгорания сокращены экскурсионные программы. Власти республики уже назвали масштабные лесные пожары этого года национальной катастрофой.

Накануне туристов из двух отелей и четырех вилл в турецком Мармарисе эвакуировали, когда стремительно распространявшееся пламя подошло на расстояние в считанные сотни метров до жилых домов и гостиниц. Как сообщили в Ассоциации туроператоров и отельеров Южного Эгейского моря, отдыхающих разместили в других отелях подальше от пожаров. Для тушения были привлечены беспилотники, несколько вертолетов и служащие военно-морских сил. Из-за аномальной жары на западном и южном побережьях Турции сотни гектаров леса уже сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья, огонь распространился рядом с популярными, в том числе и среди россиян, курортами. Серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортной зоне Бодрума. Многие из наших соотечественников в социальных сетях делятся впечатлениями от происходящего – кто-то отмечает, что огонь находится в зоне видимости, другие сетуют на запах гари в системе кондиционирования, третьи указывают, что несмотря на ситуацию, паники среди туристов нет.

В четверг в российском генконсульстве в Анталье сообщали, что сведений о жертвах или пострадавших среди россиян в результате лесного пожара в районе турецкого Бодрума не поступало.