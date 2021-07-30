Байден объявил, что не готов сделать вакцинацию от ковида обязательной в США на федеральном уровне

Президент США Джо Байден объявил, что не готов сделать вакцинацию от ковида для отдельных категорий лиц обязательной в США на федеральном уровне. Но предложил задуматься об этом местным властям. По словам Байдена, у него нет уверенности, что конституция дает центральным властям такие полномочия.

Ранее обязательное прививание для госслужащих, медиков и некоторых других групп граждан ввели в Калифорнии, Нью-Йорке и других штатах. В целом полный курс вакцинации прошли на 28-е июля чуть больше половины американцев – по этому показателю США находится в конце третьего десятка стран (Россия – в конце седьмого).