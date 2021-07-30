В Йошкар-Оле журналиста оштрафовали за символику запрещенного в России движения «АУЕ» в репосте, осуждающем его. Алексей Серегин в 2019-м поделился в соцсети Вконтакте новостью о нападении на депутата Госдумы подростков с соответствующими выкриками. Причем экстремистами их признали лишь спустя год после этих событий. Теперь же донос, на основании которого возбудили административное дело на Серегина, написал неизвестный ему гражданин.

Журналиста оштрафовали на 1500 рублей.