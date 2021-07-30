Цены на путевки в Египет сейчас колеблются в среднем от 70 до 120 тысяч рублей

С такой оценкой в эфире телеканала «Дождь» выступил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, столько стоят две недели на двоих по системе «все включено» с вылетом после 9 августа, в зависимости от звездности отеля.

С 9-го августа Россия возобновляет прямое авиасообщение с египетскими курортами ХургАда и Шарм-эш-Шейх – по пять рейсов в неделю по каждому направлению. Рейсы прекратились в 2015-м после теракта над Синайским полуостровом на борту самолета «Когалымавиа», летевшего в Петербург.