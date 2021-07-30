Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров назвал контрпродуктивной удаление дезинформации о коронавирусе

В своем телеграм-канале Дуров пишет, что за 20 лет управления дискуссионными платформами заметил, что любое подключение модераторов с целью отцензурировать что бы то ни было производит эффект, прямо противоположный желаемому – теории заговора от этого только крепнут.

Вместо удаления лжи бороться с этой проблемой Дуров предлагает продвижением правды. И отметил, что в Телеграме уже сотрудничают с 19-ью странами для донесения до пользователей оттуда самых последних сведений о ковиде, в отношении которых в научном сообществе есть консенсус. Среди этих стран – Германия, Италия, Испания, Израиль, Гонконг, Сингапур, Куба, Грузия, Украина, Узбекистан, Саудовская Аравия – и Россия.