Суд отказался переводить участницу группы Pussy Riot Марию Алехину из-под домашнего ареста в СИЗО

Об этом ходатайствовало обвинение, мотивируя это тем, что подсудимая якобы нарушила условия домашнего ареста, выйдя в аптеку. Но Преображенский районный суд Москвы решил иначе.

Алехина проходит по так называемому «санитарному делу» — ее и еще ряд видных оппозиционеров – от брата Алексея Навального Олега до его соратниц Любови Соболь и Киры Ярмыш – обвиняют в создании угрозы массового заражения ковидов из-за призывов на несогласованную акцию в поддержку Навального 23-го января.