Пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине. Он проплыл за 1:53:27. Для спортсмена это уже третья медаль на Олимпиаде. В интервью МАТЧ ТВ после заплыва он сказал, что недоволен тем, как проплыл.