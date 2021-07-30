В электромобили Tesla добавили поддержку русского языка

Тем же обновлением ПО бортовые компьютеры «обучили» также венгерскому и румынскому. Заодно к поддержке стриминговых сервисов Youtube и Netflix добавили Disney+

В конце мая, выступая на форуме «Новое знание» Илон Маск допустил, что в скором времени компания Tesla официально выйдет на российский рынок. Он уточнил, что рассматривает Россию в качестве места открытия нового автозавода.