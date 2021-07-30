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04:03, 30 июля 2021

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на неоказание медицинской помощи в СИЗО

Речь идет о ситуации, когда у него из-за ковида развилась двусторонняя пневмония. Полностью после нее он не восстановился до сих пор.
Фургал заразился коронавирусом в апреле. В заключении он находится уже больше года – его обвиняют в организации убийств двадцатилетней давности. После его ареста хабаровчане несколько месяцев массово протестовали на улицах против ареста своего губернатора.


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