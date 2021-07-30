Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на неоказание медицинской помощи в СИЗО

Речь идет о ситуации, когда у него из-за ковида развилась двусторонняя пневмония. Полностью после нее он не восстановился до сих пор.

Фургал заразился коронавирусом в апреле. В заключении он находится уже больше года – его обвиняют в организации убийств двадцатилетней давности. После его ареста хабаровчане несколько месяцев массово протестовали на улицах против ареста своего губернатора.