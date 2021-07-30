Корпорация «Норникель» оспорит сумму иска от Росрыболовства в связи с экологической катастрофой на Таймыре

Речь об аварии в мае прошлого года. Ведомство требует от компании без малого 60 млрд рублей на восстановление биоресурсов после разлива топлива. «Норникель» оценивает ущерб в тысячу раз меньше.

Ранее корпорация уже выплатила компенсацию за все тот же разлив по иску Росприроднадзора почти в 150 млрд рублей.

Разлив нефти из-за нарушений при строительстве и эксплуатации топливного резервуара затронул грунт и воды в районе рек Долдыкин и Амбарная, а также озера Пясино.