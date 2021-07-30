Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Она заняла второе место в академической гребле, уступив спортсменке из Новой Зеландии Эмме Твигг, но опередив Магдалену Лобниг из Австрии.

Эта медаль для российских спортсменов 29-я в неформальном общекомандном зачете, в котором они по-прежнему занимают четвертое место после Китая, США и Японии.