Она заняла второе место в академической гребле, уступив спортсменке из Новой Зеландии Эмме Твигг, но опередив Магдалену Лобниг из Австрии.
Эта медаль для российских спортсменов 29-я в неформальном общекомандном зачете, в котором они по-прежнему занимают четвертое место после Китая, США и Японии.
Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Она заняла второе место в академической гребле, уступив спортсменке из Новой Зеландии Эмме Твигг, но опередив Магдалену Лобниг из Австрии.