Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой

Об этом ведущий канала «Россия» сказал в эфире канала «Дождь». И также заверил, что, выдвигаясь от «Единой России» на выборы в Госдуму, подал все соответствующие декларации в Центризбирком.

Вчера соратники Навального Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали, что, по их данным, Попову и его жене, тоже телеведущей Ольге Скабеевой, принадлежит имущество на 300 млн рублей.