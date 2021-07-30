Об этом ведущий канала «Россия» сказал в эфире канала «Дождь». И также заверил, что, выдвигаясь от «Единой России» на выборы в Госдуму, подал все соответствующие декларации в Центризбирком.
Вчера соратники Навального Мария Певчих и Георгий Албуров рассказали, что, по их данным, Попову и его жене, тоже телеведущей Ольге Скабеевой, принадлежит имущество на 300 млн рублей.
Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой
Об этом ведущий канала «Россия» сказал в эфире канала «Дождь». И также заверил, что, выдвигаясь от «Единой России» на выборы в Госдуму, подал все соответствующие декларации в Центризбирком.