Главред издания «Проект» Роман Баданин объявил, что не собирается возвращаться в страну

Он также сказал, что намерен вывезти за границу сотрудников издания. Сейчас Баданин находится в Нью-Йорке.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых ведомствах пишет, что пока никаких уголовных дел на Баданина и его заместителя Михаила Рубина не возбуждалось.

Ранее «Проект» российские власти объявили нежелательной организацией, а Баданина и Рубина — иноагентами.