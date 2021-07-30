Израиль запретил своим гражданам выезд без особого разрешения в Великобританию, Турцию, Кипр и Грузию

Это делается из-за ухудшения, по мнению израильских властей, ситуации с ковидом в этих странах. В данном списке, помимо них, уже есть Россия и Белоруссия, Киргизия и Узбекистан, Испания и Мексика, Бразилия и Аргентина, Индия и ЮАР. Израильтянам, которые полетят туда без разрешения специальной комиссии, по возвращении грозит штраф 5000 шекелей (больше 100 тыс рублей). Действует запрет как минимум до 9 августа.