Каждый пятый московский ресторан разорился из-за недавних ковидных ограничений

Это данные столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой. Сюда входят точки общепита, которые не закрылись, но продолжили работать уже с новым собственником.

С 28 июня по 19 июля обслуживать посетителей без цифровых кодов о вакцинации от коронавируса или недавно перенесенного заболевания столичные кафе и рестораны могли только на вынос, либо на открытых верандах. В первый день работы часть ресторанов заявила о падении выручки на 90%