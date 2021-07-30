Глава СК Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов

На прошлой неделе с аналогичными претензиями к театру выступала организация «Офицеры России» — их не устроил спектакль «Первый хлеб», а точнее, монолог главной героини Лии Ахеджаковой на могиле мужа, погибшего в Афганистане. После критики со стороны организации в театре изменили текст монолога.