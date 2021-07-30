Россия начала переброску войск на границу Узбекистана и Афганистана для совместных с Ташкентом учений

Об этом рапортует пресс-служба Центрального военного округа. На полигон «Термез» вылетел Ил-76 с военнослужащими и вооружением на борту. В общей сложности в учениях задействованы полторы тысячи человек. С 5 по 10 августа аналогичные учения намечены с Таджикистаном.

Обстановка в регионе стремительно накаляется с тех пор, как США приступили к полному выводу своих сил из Афганистана, и запрещенное в России движение Талибан берет под контроль все новые районы страны.