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03:06, 30 июля 2021

Более 100 000 москвичей приняли участие в тестовом электронном голосовании в первый из двух дней эксперимента

Ранее руководитель штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отмечал, что именно столько людей как минимум нужно набрать за оба дня, чтобы проверить работоспособность системы.
На голосование вынесено два вопроса. Первый — об обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения. Второй — о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта. В рамках тестирования будет применяться система «отложенного голосования» — избиратель сможет многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать.
В тестировании смогут принять участие почти 4 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru. Завершится оно 30-го июля в 20:00.
Одновременно мэрия предлагает вознаграждение хакерам, которые смогут взломать систему и укажут на ее уязвимости.


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