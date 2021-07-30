В Риме началась первая в истории встреча министров культуры стран «Большой двадцатки»

Она открылась в Колизее. Участников приветствовали итальянский премьер-министр Марио Драги и генсек ЮНЕСКО Одри Азуле. Работать съехавшиеся на переговоры министры будут во дворце Барберини, обсуждая вопросы защиты культурного наследия в условиях пандемии, роль культуры в борьбе с изменением климата и другие тому подобные вопросы.

Россию представляет Ольга Любимова, которая выступит с докладом на сессии «Культура и креативный сектор как мотор развития».