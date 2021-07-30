Airbus, объявил о разработке грузового самолета на базе пассажирского лайнера A350

Как отмечает французский телеканал BFM, из-за пандемии ковида именно грузоперевозки оказались наиболее жизнеспособным сегментом отрасли. Доля грузов, которые перевозятся пассажирскими самолетами, всего за год подскочила с 50 до 72 процентов.