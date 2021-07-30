С августа жители столицы снова смогут пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва»

Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Он порадовал горожан новостями, что нагрузка на систему здравоохранения уже втрое ниже, чем на пике пандемии ковида, и в городе быстро высвобождаются мощности под оказание помощи пациентам с другими заболеваниями. Но призвал несмотря на это сохранять бдительность и не снижать темпов вакцинации.