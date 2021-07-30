Один человек погиб, шестеро ранены в Париже в результате наезда автомобиля на террасу бара

ЧП произошло около полуночи по Москве в 17-м округе французской столицы. Водитель скрылся, бросив машину на месте ДТП, его ищут. Как передает телеканал BFM, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, речь идет о непреднамеренном наезде.