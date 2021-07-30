МКС не пострадала из-за нештатной ситуации с модулем «Наука»

Об этом заверил в своем твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Опасности для экипажа, по его данным, тоже нет.

Ранее двигатели модуля, который пристыковался к станции после 8 суток полета с Земли, внештатно заработали, из-за чего МКС развернулась примерно на 45 градусов. Чтобы повернуть станцию обратно, пришлось включать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс», «Науку» уже тоже удалось отключить. Из-за этой ситуации отложен запуск к МКС американского корабля Starliner – он состоится не ранее 3-го августа. В то же время в НАСА отмечают, что это уже как минимум третье происшествие подобного рода за время работы МКС.