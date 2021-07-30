Поводом для иска стало то, что Disney начала показывать фильм по мотивам комиксов Marvel «Черная вдова» на своей стриминговой платформе одновременно со стартом кинотеатрального проката. Йохансон исполнила главную роль в этом фильме, и по условиям контракта с Marvel значительную часть ее гонорара составляют отчисления именно от продажи билетов в кинотеатры.
Газета Wall Street Journal отмечает, что дело может стать поворотным в индустрии развлечений, если изменит ситуацию, где предпочтение отдается стриминговым платформам перед кинотеатрами, из-за чего многие актеры несут убытки.
К настоящему моменту лента собрала по всему миру свыше 300 млн долларов.
Американская актриса Скарлетт Йохансон подала в суд на студию Disney
Поводом для иска стало то, что Disney начала показывать фильм по мотивам комиксов Marvel «Черная вдова» на своей стриминговой платформе одновременно со стартом кинотеатрального проката. Йохансон исполнила главную роль в этом фильме, и по условиям контракта с Marvel значительную часть ее гонорара составляют отчисления именно от продажи билетов в кинотеатры.