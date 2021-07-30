Александр Лукашенко отправил в отставку постпреда Белоруссии при Евросоюзе

Александра Михневича также освободили от должности посла в Бельгии и Люксембурге, которую он занимал по совместительству. О мотивах решения официально ничего не сообщается, также как и о переходе Михневича на новую работу.

Ранее Лукашенко уже уволил послов в Латвии, Словакии, Испании, Аргентине, Польше и Франции за поддержку протестующих.