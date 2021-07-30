Осужденного в России по делу о шпионаже американца Пола Уилана перевели в штрафной изолятор

Об этом рассказал журналистам его адвокат Владимир Жеребенков. При этом защитник не располагает информацией о том, за что и на сколько его подзащитного туда отправили. Максимально возможный срок наказания – 15 суток.

Уилана прошлым летом приговорили к 16 годам строгого режима – он не признал вины, но не стал обжаловать приговор, рассчитывая, что его обменяют. Его адвокат готовит ходатайство о выдворении Уилана на родину для отбытия наказания там.