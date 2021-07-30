В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового отравления воспитанников детского сада

Речь о детсаде номер 55 во Фрунзенском районе. Число пострадавших детей приближается к трем десяткам, им выставлены диагнозы «сальмонеллез» и «энтероколит». Двум из них понадобилась госпитализация, но вскоре их выписали долечиваться амбулаторно.

Виновным по данной статье грозит до двух лет лишения свободы.