Постояльцев трех отелей в турецком Бодруме, в том числе около сотни россиян, эвакуировали из-за лесных пожаров

Об этом сообщает российское генконсульство в Анталье. Все они размещены в других отелях неподалеку. Вывозить людей пришлось по морю, так как выезды из района бедствия по суше огонь перерезал. По официально не подтвержденным данным, несколько человек пострадали от угарного газа, но они находятся под наблюдением врачей и их жизни ничто не угрожает. Часть туристов уже вернулись обратно в свои отели.

Из-за аномально сухой и жаркой погоды на южном побережье Турции выгорели дотла уже сотни гектаров леса. Огнем охвачены сразу 7 провинций. В канцелярии президента Реджепа Тайипа Эрдогана ситуацию характеризуют как национальное бедствие. Огонь тушат вертолетами, Россия прислала на помощь туркам три самолета-амфибии. Свою помощь предложила даже Греция, отношения с которой у Анкары традиционно крайне натянутые.