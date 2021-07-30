Илон Маск поздравил Дмитрия Рогозина с успешной пристыковкой к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешной пристыковкой к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Слова поздравления бизнесмен написал в Твиттере. Рогозин поблагодарил и ответил наилучшими пожеланиями. Роскосмос также получил поздравления от NASA.

«Наука», запуск которой планировался еще 14 лет назад, причалил сегодня к российскому сегменту Международной космической станции после 8-ми суток полета. Сообщалось, что после старта и даже после стыковки на модуле происходили различные нештатные ситуации. Так, сегодня, когда экипаж открыл люк «Науки», его двигатели внепланово заработали. Для стабилизации МКС пришлось включать двигатели российского корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было, но станцию развернуло на 45 градусов. В Роскосмосе объяснили инцидент работой с остатками топлива.

Между тем, после этого NASA и Боинг решили отложить запланированный на завтра запуск второго испытательного полета корабля Starliner, чтобы дать экипажу станции время разобраться с произошедшим.

На данный момент запуск возможен во вторник, 3 августа. Дополнительное окно намечено на 4-е.