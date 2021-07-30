Военные России и Узбекистана начинают учения на границе с Афганистаном

Тренировки пройдут на фоне резкого обострения конфликта в соседней республике.

В учениях примут участие в общей сложности около 1,5 тысяч военнослужащих России и Узбекистана. Как отмечали в Минобороны, основная задача – отработка обеспечения территориальной целостности государств региона. Данные учения будут не единственными: примерно через неделю совместные тренировки проведут не только российские и узбекские военные, но и военнослужащие Таджикистана. Они также состоятся неподалеку от границы с Афганистаном.

Пристальное внимание к приграничным районам связано с активизацией радикального движения «Талибан», запрещенного в России и признанного террористической организацией. С мая талибы вытесняют из целого ряда районов Афганистана правительственные силы. Представители группировки утверждают, что контролируют уже 85% территории страны и около 90% границы республики с соседними государствами. При этом в российском МИДе убеждены, что талибы не будут вторгаться в другие страны, а делегация террористического движения месяц назад приезжала в Москву на переговоры, где также заверяла, что не будет пересекать афганские границы.

Обстановка в Афганистане обострилась на фоне вывода основных сил войск США и НАТО. Мирные переговоры о ситуации в республике оказались фактически сорваны.