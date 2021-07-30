Глава СК поручил проверить информацию «о возможном оскорблении ветеранов» в одном из спектаклей театра «Современник»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию «о возможном оскорблении ветеранов» в одном из спектаклей театра «Современник». Ранее с жалобой на сценический текст в премьерном спектакле театра обратились представители организации «Офицеры России».

Следственному комитету, видимо, предстоит вмешаться в театральный процесс. Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» после жалобы на монолог героини пьесы уральского драматурга Рината Ташимова в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Текст был связан с монологом о ветеране Великой Отечественной войны. Глава СК поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях прессы и обращениях граждан фактов. Ранее «Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на спектакль «Первый хлеб». В организации заявили, что в постановке «чрезмерно используется ненормативная лексика» и «неприкрытая пропаганда однополой любви». Впрочем, после шумихи, театр изменил монолог главной героини в сцене на кладбище, где она сокрушается над могилой героя войны и из речи убрали грубые формулировки. Несмотря на это постановку пытались сорвать провокаторы из группировки SERB.

Интерес к театральной постановке в СК объяснили тем, что вопросы защиты прав ветеранов являются важной составляющей деятельности ведомства. Там отметили, что оскорбления памяти защитников Отечества нарушает действующее законодательство.

Актриса Лия Ахеджакова утверждает, что в спектакле нет оскорбления ветеранов и матерных слов. В интервью РБК она высказала мнение, что за скандалом вокруг постановки стоят люди недовольные новым художественным руководителем театра Виктором Рыжаковым. При этом она не уточнила, кого именно считает причастными к обвинениям.