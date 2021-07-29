Россиянки взяли золото в командном турнире олимпиады по фехтованию на рапирах

Российские спортсмены в шестой соревновательный день Олимпиады в Токио выиграли шесть медалей. Золото в командном соревновании по фехтованию на рапирах завоевали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» спортсменки рассказали, что победы им удалось добиться путем долгих и трудных тренировок и они довольны этим результатом.

В ходе финального матча Марта Мартьянова получила травму, однако после медицинского тайм-аута вернулась на дорожку.

Серебро сегодня заработали россиянки в состязаниях по академической гребле, а бронзу – пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова.

Всего на счету российской команды 28 наград, в общем медальном зачете она находится на четвертом месте.