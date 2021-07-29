Лия Ахеджакова: За обвинениями «Современника» в оскорблении ветеранов стоят недовольные новым худруком Рыжаковым

Актриса Лия Ахеджакова считает, что за скандалом и обвинениями театра «Современник» в оскорблении ветеранов стоят недовольные назначением главного режиссера Виктора Рыжакова. В интервью РБК она отметила, что подобное уже происходило в «Театре.doc». Она вновь подчеркнула, что в постановке нет оскорблений ветеранов, нет и не было ни одного слова мата. По ее словам, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто ее не замечал.

Комментарий актрисы прозвучал после того, как Следственный комитет сообщил, что его глава Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль театра «Современник». Название постановки на сайте ведомства не приводится. Но, судя по всему, речь идет о спектакле «Первый хлеб», премьера которого состоялась 19 июля. Спустя два дня после этого общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на постановку руководству театра в Генпрокуратуру и столичную мэрию. Авторы обращения сочли оскорбительным монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Он, по их словам, содержит нецензурную лексику и оскорбления защитников отечества, кроме того, они усмотрели в спектакле неприкрытую пропаганду однополой любви.