Белорусского мастера спорта по кикбоксингу Евгения Шабалюка задержали в Москве сразу по выходу из СИЗО-4

Он провел там 5 месяцев после ареста по запросу Минска. Как сообщает «Новая газета», спортсмена сначала отвезли в отдел полиции, затем в прокуратуру, откуда он вышел с обязательством о явке. При этом полицейские сказали, что планируют везти его обратно в отдел полиции. Правозащитники Московской Хельсингской группы опасаются, что Шабалюка могут экстрадировать, не дождавшись обжалования решения Генпрокуратуры. Шабалюк участвовал в протестах в Белоруссии. Прошлым летом его задержали силовики в Бресте, избили и отпустили без протокола. После этого он уехал в Россию. Зимой в квартирах его родных и близких прошли обыски, его брата приговорили к трем годам лишения свободы за угрозу применения насилия против милиционера. В феврале Шабалюка задержали в Москве. На родине ему грозит до пяти лет колонии. 11 августа должно состояться обжалование решения российской Генпрокуратуры о выдаче спортсмена Минску.

22 июля Россия тайно выдала Белоруссии бойца смешанных единоборств Алексея Кудина, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека. Сейчас Кудин находится в минском СИЗО. Ему также грозит до пяти лет лишения свободы по делу о сопротивлении силовикам во время протестов.

А сегодня апелляционный суд в Москве признал законным решение о депортации в Белоруссию 22-летнего брестского анархиста Андрея Казимирова, также вопреки запрету ЕСПЧ. Активисту грозит до восьми лет колонии по делу о «массовых беспорядках».

