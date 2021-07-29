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22:32, 29 июля 2021

Израиль первым в мире начал массовую вакцинацию третьей дозой Pfizer

Ее смогут получить люди старше 60 лет, которые завершили курс вакцинации двумя дозами не менее пяти месяцев назад, сообщает Reuters. Власти объяснили необходимость массовой ревакцинации от коронавируса в стране распространением штамма дельта.


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